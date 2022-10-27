«Почувствовали запах жареного». Во временно оккупированном Мелитополе учителя-коллаборанты увольняются из школ — мэр

27 октября, 13:36
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Во временно оккупированном Мелитополе учителя-коллаборанты увольняются со школ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мелитополе учителя-коллаборанты увольняются со школ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя увольняются из школ, заявил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и убегают из школ», — написал он.

По его словам, в 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все учителя-коллаборанты.

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Федоров добавил, что в других заведениях у оккупантов тотальная нехватка кадров.

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«Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который рашисты открыли на базе захваченных мелитопольских вузов», — написал он.

Федоров поблагодарил «несокрушимых мелитопольских педагогов, более 90% которых не пошли на сотрудничество с оккупантами».

«Другим лицам, которые предали Родину и подставили под удар наших детей, лучше бежать сейчас, ведь скоро будет поздно», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=1BYtoA84h9s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мелитополь Война России против Украины Коллаборационизм

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