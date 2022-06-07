Оккупанты закрыли одну из самых больших школ Мелитополя — видео 7 июня, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили Мелитополь в первые дни войны (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

В Мелитополе учебно-воспитательный комплекс № 16 прекратил свое существование.

Об этом сообщила на странице в Facebook директор учебного заведения Наталья Савченко.



«6 июня нашу школу посетили представители „новой власти“ и сообщили, что уже не существует такого учебного заведения, как УВК № 16 и что нужно забирать личные вещи учителям» — сказала Савченко.

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Директор отметила, что в школу преподавателей уже не пустили, но они продолжают работать в дистанционном формате.

Наталья Савченко добавила, что документы об окончании 9 и 11 классов будут опубликованы и выпускники их получат. Кроме того, все учащиеся 1−10 классов переведены в следующий класс.

«Мы точно начнем учебный 2022−2023 год по нашим украинским программам, но, скорее всего, в дистанционном формате», — подчеркнула директор УВК № 16.

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