Оккупанты закрыли одну из самых больших школ Мелитополя — видео
Оккупанты захватили Мелитополь в первые дни войны (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)
В Мелитополе учебно-воспитательный комплекс № 16 прекратил свое существование.
Об этом сообщила на странице в Facebook директор учебного заведения Наталья Савченко.
«6 июня нашу школу посетили представители „новой власти“ и сообщили, что уже не существует такого учебного заведения, как УВК № 16 и что нужно забирать личные вещи учителям» — сказала Савченко.
Директор отметила, что в школу преподавателей уже не пустили, но они продолжают работать в дистанционном формате.
Наталья Савченко добавила, что документы об окончании 9 и 11 классов будут опубликованы и выпускники их получат. Кроме того, все учащиеся 1−10 классов переведены в следующий класс.
«Мы точно начнем учебный 2022−2023 год по нашим украинским программам, но, скорее всего, в дистанционном формате», — подчеркнула директор УВК № 16.
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