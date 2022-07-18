Отказываются ходить на работу. В Мелитополе коллаборанты в панике готовят себе новую мэрию — СМИ 18 июля, 08:05 Коллаборанты в Мелитополе боятся находиться в здании ДК Шевченко в центре города (Фото:РИА Мелитополь)

В Мелитополе Запорожской области местные коллаборанты боятся находиться в здании ДК Шевченко в центре города и в панике отказываются ходить на работу, сообщает РИА Мелитополь.

В настоящее время коллаборанты уже восстанавливают кабинеты здания горисполкома по улице Михаила Грушевского. Есть информация, что именно в это здание они и решили перебраться.

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На первом этаже заняли кабинеты коллаборантка Галина Данильченко и псевдогубернатор Евгений Балицкий. Кабинет на втором этаже, где в начале войны находился мэр Иван Федоров, занял псевдоруководитель Мелитопольской администрации Андрей Сигута.



В связи с этим улицу Михаила Грушевского оккупационные власти перекрыли бетонными плитами, сделав ее пешеходной.

В первые дни войны российские военные ворвались в здание исполкома по улице Грушевского и разбили все кабинеты.



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