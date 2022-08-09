После вчерашних взрывов в Мелитополе трупы оккупантов вывозили автобусом — мэр 9 августа, 11:05 После вчерашних взрывов в Мелитополе сообщалось о более чем 100 погибших оккупантов (Фото:Кадр видео РИА-Мелитополь)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после вчерашних взрывов в городе российские оккупанты подсчитывают свои потери.

В эфире телемарафона он рассказал, что известно о минимум 10 пострадавших оккупантах в результате взрыва.

Отдельно военные РФ сложили в автобус трупы погибших, их даже не выносили из салона.

Видео дня

Утром 8 августа украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

В ночь на 9 августа в Мелитополе прогремели новые взрывы, которых было около 10.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.