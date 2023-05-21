Запредельная подлость. В Мелитополе таксист сдал оккупантам пассажира, критиковавшего РФ за похищение детей — видео

21 мая, 15:13
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Таксист записал телефонный разговор мужчины на автогеристратор (Фото:Скриншот видео t.me/riamelitopol)

Таксист записал телефонный разговор мужчины на автогеристратор (Фото:Скриншот видео t.me/riamelitopol)

Во временно подконтрольном РФ Мелитополе Запорожской области местный водитель такси сдал оккупантам своего пассажира, критиковавшего местного гауляйтера Евгения Балицкого.

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Об этом сообщили в Telegram-канале РИА-Мелитополь, обнародовав соответствующее видео из салона автомобиля, которое и стало доказательством «вины» украинца.

Подслушав его разговор по телефону, в котором мужчина возмущался похищением у местных жителей детей под видом так называемой «эвакуации», таксист решил написать по этому поводу донос.

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«Русня таки построила машину времени: на оккупированных территориях снова 37-й год», — отметили журналисты в комментирии под опубликованным видео.

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Дальнейшая судьба пассажира, которому не посчастливилось сесть в машину к коллаборанту, не известна.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мелитополь Доносы Коллаборант Таксисты Война России против Украины

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