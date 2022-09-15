Два мощных взрыва прогремело в Мелитополе
Днем в Мелитополе прогремело два взрыва (Фото:inform.zp.ua)
Днем в четверг, 15 сентября, в захваченном Мелитополе прогремело два мощных взрыва.
Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.
По словам местных жителей, особенно громко было в южной части города в районе улцы Белякова.
Взрывы были слышны хорошо и в селах Мелитопольского района со стороны села Садовое.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в Telegram, что к месту взрыва выехали скорые.
«Так что подсчитываем потери врага», — написал он.
Сегодня утром также был слышен взрыв в центре Мелитополя.
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