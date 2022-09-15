Два мощных взрыва прогремело в Мелитополе 15 сентября, 14:25 Днем в Мелитополе прогремело два взрыва (Фото:inform.zp.ua)

Днем в четверг, 15 сентября, в захваченном Мелитополе прогремело два мощных взрыва.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

По словам местных жителей, особенно громко было в южной части города в районе улцы Белякова.

Взрывы были слышны хорошо и в селах Мелитопольского района со стороны села Садовое.

Видео дня

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в Telegram, что к месту взрыва выехали скорые.

«Так что подсчитываем потери врага», — написал он.

Сегодня утром также был слышен взрыв в центре Мелитополя.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.