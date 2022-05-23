СМИ сообщают о взрыве и выстрелах в Мелитополе
Жители Мелитополя сообщают о взрыве и выстрелах в городе (Фото:РИА Мелитополь)
В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв и слышны выстрелы, сообщает местное издание РИА Мелитополь со ссылкой на свидетельства очевидцев.
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По словам очевидцев, в районе улицы 8 марта видны клубы черного дыма.
Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны, но сообщается о подозрительной активности оккупантов.
Около семи российских военных прошли возле ж/д путей, в городе слышны выстрелы.
«По железной дороге только что прошли 7 человек военных, а за ними бронепоезд слышал с десяток выстрелов», — пишут горожане в соцсетях.
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