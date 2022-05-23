СМИ сообщают о взрыве и выстрелах в Мелитополе

23 мая, 12:03
Цей матеріал також доступний українською
Жители Мелитополя сообщают о взрыве и выстрелах в городе (Фото:РИА Мелитополь)

Жители Мелитополя сообщают о взрыве и выстрелах в городе (Фото:РИА Мелитополь)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв и слышны выстрелы, сообщает местное издание РИА Мелитополь со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Война России против Украины — главные события 23 мая

По словам очевидцев, в районе улицы 8 марта видны клубы черного дыма.

Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны, но сообщается о подозрительной активности оккупантов.

Видео дня

Около семи российских военных прошли возле ж/д путей, в городе слышны выстрелы.

«По железной дороге только что прошли 7 человек военных, а за ними бронепоезд слышал с десяток выстрелов», — пишут горожане в соцсетях.

https://www.youtube.com/embed/VyTpS7Ff1S0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X