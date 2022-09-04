В Мелитополе школьников заставляют фотографироваться с портретом Путина — СМИ

4 сентября, 10:52
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Мелитополь, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мелитополь, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В школах оккупированного Мелитополя детей заставляли фотографироваться с портретом российского диктатора Владимира Путина, сообщает РИА Мелитополь.

Отмечено, что в мелитопольских школах в День знаний был проведен пропагандистский урок, во время которого детям рассказывали, что Украины как государства не существует.

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На перемене школьникам предложили сделать общую фотографию на фоне портрета Путина. По данным издания, многие дети отказались фотографироваться, а на следующий день уже не пришли в школу.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты и коллаборанты в школах постоянно включают гимн России. Он отметил, что главная цель не научить детей, а «зомбировать».

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По украинской программе в школах временно захваченного Мелитополя продолжат обучение в онлайн-режиме 14 тысяч детей. Это всего на 10% меньше учащихся, чем в прошлом году.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Владимир Путин Школа Пропаганда Мелитополь Война России против Украины

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