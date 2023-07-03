В Мелитополе российских военных больше, чем местных жителей — мэр 3 июля, 05:24 Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Во временно оккупированном Мелитополе российских военных больше, чем местного населения. Враг выбрал Мелитополь как свой логистический центр и поэтому там так много военных.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Укринформ.



«В Мелитополе осталось 60 000 -70 000 гражданских жителей. Люди говорят, что военных россиян больше чем гражданских. Враг выбрал Мелитополь как свой логистический центр и поэтому там так много военных. Это не только те, кто на фронте. Есть еще и те, кто отвечают за подавление сопротивления», — подчеркнул Федоров.

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Он напомнил, что гауляйтер захваченной части области Евгений Балицкий своим «приказом» создал очередное «добровольческое формирование», но добровольно в него никто не спешит вступать. Кроме того, враг начал еще одну волну воинского учета.

«Раньше они образовали фейковый военкомат и всех загоняли, чтобы они стали на воинский учет с последующей мобилизацией и призывом, а теперь они образовали на предприятиях так называемые военные столы. То есть, на предприятиях, где более двух работников, все должны стать на воинский учет», — добавил он.

По словам городского головы, в городе продолжается принудительная паспортизация и оказывается сильное давление на людей.

В Мелитополе захватчики похитили в плен более 1000 человек. Есть информация, что пленных отправляют для рытья окопов и фортификационных сооружений.