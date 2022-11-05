В оккупированном Мелитополе россияне вернули памятник Ленину, демонтированный семь лет назад 5 ноября, 16:52 В Мелитополе россияне установили памятник Ленину (Фото:РИА Мелитополь / Telegram)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты поставили памятник Ленину, который был демонтирован еще в 2015 году.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

По данным издания, памятник поставили в рамках подготовки к сакральному для россиян «празднику» 7 ноября — дню октябрьской революции.

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На открытии памятника присутствовал в частности местный коллаборант Тарас Генов.

Памятник Ленину в Мелитополе был демонтирован в 2015 году после продолжительных споров между активистами Майдана и местными пророссийскими элементами. Как напоминает издание, после демонтажа снесенный Ленин хранился на одном из коммунальных складов.

По данным РИА Мелитополь, выдачей памятника Ленина занимались еще одни предатели — Алексей Тегимбаев, получивший от оккупантов должность директора фейкового департамента строительства и ЖКХ, и псевдо-директор КП Жилмассив Андрей Хрущ.

Российские военные и коллаборанты также ставили памятники Ленину и в других оккупированных городах — в частности, в Геническе и Новой Каховке.