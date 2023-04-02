В оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупанты говорят о попадании по локомотивному депо 2 апреля, 10:23 В оккупированном Мелитополе раздались взрывы (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Утром в воскресенье, 2 апреля, во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы.



Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что сейчас уточняется, что именно «пылает у врага на этот раз» и призвал ждать подробностей от Генштаба.

Местное издание РИА Мелитополь пишет, что взрывы предварительно раздались вблизи депо. Над местом прилета в районе железной дороги поднялся дым.

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Вскоре и российские телеграм-каналы подтвердили информацию о попадании по депо.

Мэр города также впоследствии написал о прилетах по депо.

"Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже третий раз за неделю что-то там взрывается", - отметил Федоров.

Он добавил, что жители фиксируют чёрный дым.

Устанавливается информация о ликвидированной технике оккупантов.