В оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупанты говорят о попадании по локомотивному депо
В оккупированном Мелитополе раздались взрывы (Фото:Иван Федоров / Facebook)
Утром в воскресенье, 2 апреля, во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что сейчас уточняется, что именно «пылает у врага на этот раз» и призвал ждать подробностей от Генштаба.
Местное издание РИА Мелитополь пишет, что взрывы предварительно раздались вблизи депо. Над местом прилета в районе железной дороги поднялся дым.
Вскоре и российские телеграм-каналы подтвердили информацию о попадании по депо.
Мэр города также впоследствии написал о прилетах по депо.
"Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже третий раз за неделю что-то там взрывается", - отметил Федоров.
Он добавил, что жители фиксируют чёрный дым.
Устанавливается информация о ликвидированной технике оккупантов.