В Мелитополе оккупанты установили дополнительную вышку мобильной связи: Генштаб объяснил зачем

17 февраля, 07:15
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В Мелитополе обнаружили работу дополнительной вышки мобильной связи (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мелитополе обнаружили работу дополнительной вышки мобильной связи (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной вышки мобильной связи. Ее установили российские оккупанты.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 17 февраля.

«С помощью нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов», — говорится в сообщении.

Видео дня

8 февраля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в городе наблюдается увеличение концентрации российских войск.

https://www.youtube.com/watch?v=XW1-KZXiXDo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобильная связь Запорожская область Мелитополь Война России против Украины Генштаб ВСУ

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