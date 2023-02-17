В Мелитополе оккупанты установили дополнительную вышку мобильной связи: Генштаб объяснил зачем 17 февраля, 07:15 В Мелитополе обнаружили работу дополнительной вышки мобильной связи (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной вышки мобильной связи. Ее установили российские оккупанты.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 17 февраля.

«С помощью нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов», — говорится в сообщении.

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8 февраля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в городе наблюдается увеличение концентрации российских войск.