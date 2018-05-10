В Мелитополе произошло ДТП с участием микроавтобуса, один погибший

В четверг, 10 мая, в Мелитополе Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием легкового ВАЗ и грузового микроавтобуса Ford.

Как сообщили в областной полиции, водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford. В результате столкновения микроавтобус перевернулся на левую сторону.

В результате ДТП погиб водитель легкового авто - житель Мелитополя 1985 года рождения. Водитель грузового микроавтобуса получил травмы, его госпитализировали в местную больницу.

Напомним, что 10 мая в Запорожье на Соборной проспекте произошло масштабное ДТП, в результате которого было повреждено семь машин.