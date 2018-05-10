В Мелитополе произошло ДТП с участием микроавтобуса, один погибший

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля
Фото: полиция

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля

В четверг, 10 мая, в Мелитополе Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием легкового ВАЗ и грузового микроавтобуса Ford.

Как сообщили в областной полиции, водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford. В результате столкновения микроавтобус перевернулся на левую сторону.

В результате ДТП погиб водитель легкового авто - житель Мелитополя 1985 года рождения. Водитель грузового микроавтобуса получил травмы, его госпитализировали в местную больницу.

Напомним, что 10 мая в Запорожье на Соборной проспекте произошло масштабное ДТП, в результате которого было повреждено семь машин.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове