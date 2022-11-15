В захваченном Мелитополе мобилизованные россияне устроили пьяную перестрелку в кафе — росСМИ 15 ноября, 11:21 В Мелитополе произошло драка между мобилизованными российскими оккупантами (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В захваченном Мелитополе 12 мобилизованных россиян устроили пьяную перестрелку в одном из кафе города, их задержали свои же.

Как сообщает Baza в Telegram, инцидент произошел 11 ноября. Российские оккупанты отдыхали в кафе Джокер в захваченном города.

Между пьяными мобилизованными сначала возникла словесная перепалка, которая затем перешла в огнестрельную перестрелку. Один россиянин получил ранения.

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На место инцидента выехала «военная полиция» оккупантов и все 12 мобилизованных были задержаны. Среди них семь рядовых, двое младших сержантов, ефрейтор, капитан и лейтенант.

Их доставили в комнату для временно задержанных.

Войска РФ захватили Мелитополь практически в начале полномасштабного вторжения в Украину. Оккупанты превратили город и Мелитопольский район Запорожской области в сплошную военную базу. Туда свозят технику, вооружение и живую силу. В октябре в захваченный город также начали прибывать мобилизованные россияне, их завозят без формы и снаряжения.

В городе также активно работает украинское партизанское движение.

11 ноября в Мелитополе прогремел взрыв в подъезде многоэтажки, где жил коллаборант Андрей Бойко.

15 ноября взрыв произошел возле 24-го училища, где располагалось «очередное логово оккупантов».



