В оккупированном Мелитополе прогремело два мощных взрыва — мэр
В районе элеватора в небо поднимаются клубы черного дыма (Фото:Скриншот видео ivan_fedorov_melitopol/t.me)
Во вторник, 20 сентября, во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области снова гремят взрывы.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Иван Федоров.
«Только что в городе прогремели два громких взрыва. Вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Выясняем подробности», — рассказал он, опубликовав видео одного из очевидцев.
Что именно стало причиной взрывов, на данное время достоверно не известно.
В Генштабе ВСУ об ударах по каким-либо объектам российских захватчиков пока не сообщали.
Накануне взрывы были слышны в районе занятого оккупантами аэродрома Мелитополя.
Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
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