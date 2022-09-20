В оккупированном Мелитополе прогремело два мощных взрыва — мэр 20 сентября, 09:13 В районе элеватора в небо поднимаются клубы черного дыма (Фото:Скриншот видео ivan_fedorov_melitopol/t.me)

Во вторник, 20 сентября, во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области снова гремят взрывы.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Иван Федоров.

«Только что в городе прогремели два громких взрыва. Вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Выясняем подробности», — рассказал он, опубликовав видео одного из очевидцев.

Видео дня

Что именно стало причиной взрывов, на данное время достоверно не известно.

В Генштабе ВСУ об ударах по каким-либо объектам российских захватчиков пока не сообщали.

Накануне взрывы были слышны в районе занятого оккупантами аэродрома Мелитополя.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.