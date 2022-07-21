Вблизи Мелитополя ночью прогремели взрывы, возник пожар

21 июля, 09:10
Ночью возле Мелитополя прогремели взрывы (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Ночью возле Мелитополя прогремели взрывы (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Около полуночи в районе Мелитополя были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

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«Возле Мелитополя в эту ночь снова неспокойно. Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар на востоке от Мелитополя, в районе села Вознесенка», — написал он.

Видео дня

Федоров отметил, что ожидает более подробной информации.

https://www.youtube.com/embed/m_Q2RkfYgo0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мелитополь Иван Федоров Пожар Взрыв Война России против Украины

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