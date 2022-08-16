В Мелитополе прогремели взрывы, после чего прекратило вещание пропагандистское ТВ
В Мелитополе прогремели сильные взрывы (Фото:inform.zp.ua)
Утром во вторник, 16 августа, в захваченном Мелитополе прогремело два мощных взрыва, после которых прекратилось вещание пропагандистского телевидения.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
По его данным, около семи утра произошло два взрыва в районе подстанции. По предварительной информации, был поврежден транзитный кабель.
«Как не пытается российская пропаганда „промыть мозги“ нашим жителям — у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления — обезвреживают все рашистское», — подчеркнул Федоров.
13 августа возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, военные РФ начали вывозить семьи из города.
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