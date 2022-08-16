В Мелитополе прогремели взрывы, после чего прекратило вещание пропагандистское ТВ

16 августа, 09:19
В Мелитополе прогремели сильные взрывы (Фото:inform.zp.ua)

В Мелитополе прогремели сильные взрывы (Фото:inform.zp.ua)

Утром во вторник, 16 августа, в захваченном Мелитополе прогремело два мощных взрыва, после которых прекратилось вещание пропагандистского телевидения.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По его данным, около семи утра произошло два взрыва в районе подстанции. По предварительной информации, был поврежден транзитный кабель.

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«Как не пытается российская пропаганда „промыть мозги“ нашим жителям — у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления — обезвреживают все рашистское», — подчеркнул Федоров.

https://www.youtube.com/embed/oQwW4H7M5rc

13 августа возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.

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По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, военные РФ начали вывозить семьи из города.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Телевидение Война России против Украины

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