В Мелитополе прогремела серия мощных взрывов — мэр 24 ноября, 20:23 Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мелитополе прогремело три взрыва, сообщил мэр города Иван Федоров. По его данным, ВСУ могли нанести удары по аэродрому россиян.

«В Мелитополе снова недобрый вечер для рашистов! Жители сообщат о по меньшей мере 3 мощных взрывах в южной части города», — пишет он.

Федоров отметил, что, по предварительной информации, ВСУ атаковали аэродром россиян.

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Ранее издание РИА Мелитополь сообщало, что в Мелитополе коллаборанты обсуждают планы побега из города.

20 ноября на севере от Мелитополя в районе временно оккупированного поселка Веселое Запорожской области прогремело три мощных взрыва. Федоров вскоре сообщил, что в поселке Веселое уничтожили военную базу российских оккупантов. Позже в Сети появились фото уничтоженной базы, которую россияне разместили в складских помещениях местного фермера.