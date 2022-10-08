В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв
Мелитополь (Фото:ria-m.tv)
Во временно оккупированном Мелитополе в ночь на 8 октября был слышен звук мощного взрыва. Все подробности уточняются.
Об этом сообщил мелитопольский глава Иван Федоров.
«Беспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе. Прогремел громкий взрыв», — отметил мэр.
Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук было слышно около 00:01 часа.
Городской голова указал, что сейчас все подробности уточняются.
Утром 6 октября в захваченном Мелитополе и близлежащих районах прогремели мощные взрывы. В северной части Мелитополя, где расположена одна из баз российских захватчиков, на протяжении часа раздавались мощные взрывы.