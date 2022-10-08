В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

8 октября, 00:50
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Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Во временно оккупированном Мелитополе в ночь на 8 октября был слышен звук мощного взрыва. Все подробности уточняются.

Об этом сообщил мелитопольский глава Иван Федоров.

«Беспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе. Прогремел громкий взрыв», — отметил мэр.

Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук было слышно около 00:01 часа.

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Городской голова указал, что сейчас все подробности уточняются.

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Утром 6 октября в захваченном Мелитополе и близлежащих районах прогремели мощные взрывы. В северной части Мелитополя, где расположена одна из баз российских захватчиков, на протяжении часа раздавались мощные взрывы.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мелитополь Война в Украине Война России против Украины

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