В Мелитополе прогремел взрыв и произошла перестрелка: оккупанты перекрыли дорогу — СМИ 13 декабря, 15:40 В Мелитополе прогремел взрыв и произошла перестрелка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Днем во вторник, 13 декабря, в захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв и были слышны звуки стрельбы, сообщает местное издание РИА Мелитополь в Telegram.

По данным издания, взрыв прогремел около 13:50 в районе Шахматной школы.

По словам очевидцев, дорогу в этом районе перекрыли российские военные.

Также были слышны автоматные очереди.

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После этого оккупанты несли носилки с телом, накрытым черной пленкой.

Больше никаких подробностей инцидента на данный момент не известно.

Вечером 12 декабря в районе Мелитополя был поврежден мост, который россияне использовали для переброски военной техники.