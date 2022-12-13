В Мелитополе прогремел взрыв и произошла перестрелка: оккупанты перекрыли дорогу — СМИ

13 декабря, 15:40
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В Мелитополе прогремел взрыв и произошла перестрелка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мелитополе прогремел взрыв и произошла перестрелка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Днем во вторник, 13 декабря, в захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв и были слышны звуки стрельбы, сообщает местное издание РИА Мелитополь в Telegram.

По данным издания, взрыв прогремел около 13:50 в районе Шахматной школы.

По словам очевидцев, дорогу в этом районе перекрыли российские военные.

Также были слышны автоматные очереди.

Видео дня

После этого оккупанты несли носилки с телом, накрытым черной пленкой.

Больше никаких подробностей инцидента на данный момент не известно.

Вечером 12 декабря в районе Мелитополя был поврежден мост, который россияне использовали для переброски военной техники.

https://www.youtube.com/watch?v=kfKdv3UMIS4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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