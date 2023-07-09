Удар по базе оккупантов. На севере Мелитополя прогремел мощный взрыв — мэр

9 июля, 18:50
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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв — мэр (Фото:Скриншот с видео РИА Мелитополь / Telegram)

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв — мэр (Фото:Скриншот с видео РИА Мелитополь / Telegram)

На севере оккупированного Мелитополя Запорожской области вечером в воскресенье, 9 июля, был слышен мощный взрыв. Предварительно, под удар попала военная база россиян.

Об этом сообщает мэр города Иван Федоров.

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«Оккупанты Мелитопольщины громко завершают неделю. Уточняем детали. По предварительной информации что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном во вражескую базу», — написал он в телеграм-канале.

Видео дня

Местное издание РИА-Мелитополь пишет, что взрыв на севере города был слышен около 18:00.

Издание также опубликовало видео пожара на месте прилета, где, как утверждается, базировались россияне.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Оккупированные территории Взрыв Война России против Украины склад с боеприпасами

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