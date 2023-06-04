В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв 4 июня, 16:40 Дым над местом взрыва на юге оккупированного Мелитополя (Фото:Скриншот из видео РИА Мелитополь / Telegram)

На юге временно оккупированного Мелитополя днем в воскресенье, 4 июня, прогремел громкий взрыв.



Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram. По его информации, «что-то произошло» в окрестностях поселка Акимовка, что к югу от Мелитополя.

Местное издание РИА Мелитополь опубликовало также видео, на котором видно густой дым вероятно над местом взрыва.

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Последние несколько недель на оккупированном юге, в частности в Мелитополе и Бердянске участились взрывы. Были сообщения о прилетах по расположению россиян и российской техники.