В центре Мелитополя взорвалось авто, на котором ездили российские оккупанты — мэр 23 декабря, 12:16 Пока не сообщается, кто находился в машине (Фото:Риа-Мелитополь/Telegram)

Днем в пятницу, 23 декабря, в центре захваченного войсками РФ Мелитополя прогремел громкий взрыв.

Как сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram, взорвалось авто, которым пользовались российские оккупанты.

«По данным очевидцев взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется», — написал он.

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Пока неизвестно, кто находился в машине и удалось ли пассажирам выжить.

На фото, которое появилось в соцсетях, видно, как огонь полностью охватил авто.

19 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов из оккупационных войск РФ.

Аналитики прогнозируют, что вскоре ВСУ могут пойти в контрнаступление на запорожском направлении, освободив Мелитополь и перерезав так называемый «сухопутный коридор» в Крым.

В случае проведения успешной операции это дало бы украинской армии потенциальную возможность вытеснить войска РФ с юга Украины в Крым.

