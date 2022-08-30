В Мелитополе партизаны подорвали отель, где развлекались ФСБшники — СМИ 30 августа, 09:23 В Мелитополе партизаны подорвали отель с ФСБшниками (Фото:inform.zp.ua)

В захваченном Мелитополе украинские партизаны подорвали отель Цитадель, где находились ФСБшники, сообщает РИА Мелитополь.

По данным издания, в этом отеле сотрудники ФСБ «развлекались» с проститутками.

На момент взрыва возле отеля было около пяти-шести автомобилей ФСБшников.

Количество жертв уточняется.

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Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что оккупанты устроили стрельбу. Также в городе были слышны взрывы.

По его словам, взрывы и стрельба были настолько громкими, что их слышали жители соседних поселков Тамбовка и Мирное.

По предварительной информации, оккупанты в течение 30 минут безуспешно пытались сбить украинский беспилотник.

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