«Громко и горячо». В Мелитополе сегодня утром подорвали коллаборанта Андрея Бойко — мэр 11 ноября, 09:28 Взрыв произошел в подъезде дома в Мелитополе (Фото:t.me/s/ivan_fedorov_melitopol)

Утром в пятницу, 11 ноября, в Мелитополе прогремел взрыв в подъезде многоэтажки, где жил коллаборант Андрей Бойко.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, Бойко «возглавлял» спортивную сферу.

«Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко.Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новости от сил сопротивления», — написал Федоров.

Видео дня

3 ноября в Мелитополе прогремела серия взрывов. Мэр города Иван Федоров сообщал, что разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

