В Мелитополе партизаны ликвидировали военных РФ высокого ранга 18 мая, 06:18 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мелитополе партизаны ликвидировали российские военные высокого ранга. Оккупанты пытаются скрыть эту информацию.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.



Отмечается, что в Мелитополе 17 мая российские военные усиленно проверяли частный транспорт, как отмечают в ОВА, вероятно, в поисках партизан.

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Как уже отмечалось, за последние два месяца из захваченного российскими оккупантами Мелитополя Запорожской области уехало 45-50% местных жителей.

Мелитополь захвачен российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения в РФ.

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