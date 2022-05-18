В Мелитополе партизаны ликвидировали военных РФ высокого ранга
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мелитополе партизаны ликвидировали российские военные высокого ранга. Оккупанты пытаются скрыть эту информацию.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что в Мелитополе 17 мая российские военные усиленно проверяли частный транспорт, как отмечают в ОВА, вероятно, в поисках партизан.
Как уже отмечалось, за последние два месяца из захваченного российскими оккупантами Мелитополя Запорожской области уехало 45-50% местных жителей.
Мелитополь захвачен российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения в РФ.
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