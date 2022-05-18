В Мелитополе партизаны ликвидировали военных РФ высокого ранга

18 мая, 06:18
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мелитополе партизаны ликвидировали российские военные высокого ранга. Оккупанты пытаются скрыть эту информацию.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что в Мелитополе 17 мая российские военные усиленно проверяли частный транспорт, как отмечают в ОВА, вероятно, в поисках партизан.

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Как уже отмечалось, за последние два месяца из захваченного российскими оккупантами Мелитополя Запорожской области уехало 45-50% местных жителей.

Мелитополь захвачен российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения в РФ.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Партизаны Мелитополь Война России против Украины

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