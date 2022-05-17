В Мелитополе партизаны ликвидировали двоих оккупантов высокого ранга — СМИ 17 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською В Мелитополе партизаны убили двоих российских захватчиков (иллюстративное фото) (Фото:РИА Мелитополь)

В оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, украинские партизаны ликвидировали двух оккупантов высокого ранга.

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По данным издания, оккупационные власти замолчали инцидент.

Также о происшествии не сообщали пропагандистские СМИ.

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По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, за время оккупации города силы сопротивления провели более 20 успешных операций.

Также были повреждены объекты критической инфраструктуры двойного назначения

Украинской разведке предоставлен ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск.

Партизаны ликвидировали более 100 оккупантов.

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