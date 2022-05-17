В Мелитополе партизаны ликвидировали двоих оккупантов высокого ранга — СМИ

17 мая, 14:00
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В Мелитополе партизаны убили двоих российских захватчиков (иллюстративное фото) (Фото:РИА Мелитополь)

В Мелитополе партизаны убили двоих российских захватчиков (иллюстративное фото) (Фото:РИА Мелитополь)

В оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, украинские партизаны ликвидировали двух оккупантов высокого ранга.

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По данным издания, оккупационные власти замолчали инцидент.

Также о происшествии не сообщали пропагандистские СМИ.

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По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, за время оккупации города силы сопротивления провели более 20 успешных операций.

Также были повреждены объекты критической инфраструктуры двойного назначения

https://www.youtube.com/embed/dH610AEDm6s

Украинской разведке предоставлен ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск.

Партизаны ликвидировали более 100 оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Партизаны Мелитополь Война России против Украины

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