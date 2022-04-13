В Мелитополе партизаны ночью убили 70 российских оккупантов — ГУР

13 апреля, 19:01
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Протест в Мелитополе после похищения мэра Ивана Федорова. 12 марта 2022 года (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)

Протест в Мелитополе после похищения мэра Ивана Федорова. 12 марта 2022 года (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)

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Во временно захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области неизвестные ликвидировали 70 российских военных, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

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«Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе „кадыровцы“… Есть данные, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя», — сказано в сообщении.

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По данным ГУР, причина смерти российских патрульных — ножевые и пулевые ранения, при этом оккупанты скрывают данные о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти. В ведомстве добавили, что российские подразделения не смогли найти причастных.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты создали в городе гуманитарную катастрофу, пытаются возобновить учебный процесс в детских садах и школах, чтобы использовать детей в «праздновании 9 мая», но местные работники сферы образования не идут на коллаборацию. Также россияне давят на предпринимателей, требуя от них «проценты», и требуют, чтобы мужчины вступали в ряды российской армии и так называемой народной милиции.

Федоров также сообщил, что по наводке местного депутата-коллаборантки Галины Данильченко оккупанты пробрались в отделения Укрпошты и украли деньги, которые предназначались для выплаты пенсий.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Запорожская область Мелитополь Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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