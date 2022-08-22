В Мелитополе партизаны подрезали оккупанта, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю — видео 22 августа, 08:10 Партизаны расправились с оккупантом, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю (Фото:Кадр видео t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Вечером в воскресенье, 21 августа, в захваченном Мелитополе партизаны подрезали российского оккупанта за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю.

Об этом у себя в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

«Солдат России пытался добиться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. И наши партизаны везде. Оккупанту „подрезано“ горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины», — написал Федоров.

Видео дня

Видео инцидента попало на камеру.

Партизан с позывным Сварог прокомментировал вчерашнее происшествие. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Мелитополь.

«Обычное воскресенье подполья. Россиянин появился в ненужном месте в ненужное время для себя. Это только начало. Но не первый случай, который уже был с россиянами на нашей территории. Это только тот, который попал на камеры и в информационный простор. Дальше будет больше. Наша задача, чтобы оккупанты боялись каждого украинца. Украинская ночь близка и россиянам нужно бояться», — сказал он.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.