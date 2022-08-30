Работают партизаны. В Мелитополе подорвали оккупантов, которые приехали посмотреть на пожар на складе

30 августа, 10:00
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В Мелитополе партизаны подорвали вражеский склад (Фото:Кадр видео Иван Федоров/Telegram)

В Мелитополе партизаны подорвали вражеский склад (Фото:Кадр видео Иван Федоров/Telegram)

В захваченном Мелитополе украинские партизаны подорвали оккупантов, которые приехали посмотреть на пожар на складе.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Нас информируют и просят „поздравить“ мелитопольских оккупантов с не удачным просмотром фильма о „горящих БК“. Поехали посмотреть на пожар на складах, вдруг произошел взрыв», — написал он.

Видео дня

Мэр Мелитополя Иван Федоров у себя в Telegram опубликовал видео с места взрывов.

«Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь движение сопротивления им об этом филигранно напоминает почти каждый день. Пока известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке», — отметил он.

Ранее сообщалось, что партизаны в Мелитополе подорвали отель Цитадель, где развлекались ФСБшники.

https://www.youtube.com/embed/Zn9IT6OkdBI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Партизаны Мелитополь Склад Война России против Украины

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