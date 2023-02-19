В Мелитополе оккупанты заставляют детей писать письма российским солдатам — мэр

19 февраля, 17:39
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В Мелитополе российские оккупанты промывают детям мозги своей пропагандой (Фото:Іван Федоров / Telegram)

В Мелитополе российские оккупанты промывают детям мозги своей пропагандой (Фото:Іван Федоров / Telegram)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области представители оккупационных властей заставляют детей писать письма российским солдатам и собирать для них посылки.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Таким образом, российские захватчики готовятся к 23 февраля, когда в РФ отмечают день «защитника отечества».

«Сегодня рашистская пропаганда касается, в первую очередь, наших детей — тех, кто ходит в детские сады и школы. Если раньше рашисты заставляли наших детей учить советские стихи и песни, то к 23 февраля они заставили их написать письмо солдату и принести из дома носки и нижнее белье, которые они якобы будут передавать на фронт», — рассказал Федоров в эфире телемарафона.

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Мэр Мелитополя добавил, что россияне открыли в городе около 10 молодежных организаций и агитируют школьников и студентов «добровольно» поступить в них, а в случае игнорирования угрожают «применением санкций».

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По словам Федорова, цель таких организации – промывание мозгов детям и укрепление пропагандистских нарративов.

https://www.youtube.com/watch?v=SYaHemXPhEw&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Российские военные Мелитополь Геноцид Преступления против человечности Иван Федоров Дети Оккупация

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