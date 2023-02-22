Оккупанты в Мелитополе включили украинскую связь, чтобы выявить партизан — мэр 22 февраля, 18:34 Стелла с оккупационной символикой на площади в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты включили украинскую связь в Мелитополе и пытаются таким образом выявить местных партизан.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Он подчеркнул, что местные жители продолжают сопротивляться оккупации.

«На временно занятых территориях и через год после оккупации жители оказывают отчаянное сопротивление. Оккупанты хотят остановить это любым способом», — говорится в заявлении.

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Мэр пояснил, что оккупанты привезли локационную станцию, которая может прослушивать мобильную связь и контролировать трафик. Также где-то они включили украинскую связь и надеются выявить патриотов или хотя бы подслушать о чем и с кем общаются люди.

«Это такая же провокация, как и с российскими военными авто, на которые захватчики устанавливали украинские номера и флаги и ездили по селам, чтобы обнаружить тех, кто будет радоваться украинским воинам», — добавил мэр города.