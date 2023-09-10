В Мелитополе оккупанты расставили вышки для прослушивания разговоров — фото

10 сентября, 15:38
Поделиться:
Мелитополь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Мелитополь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россияне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области установили вышки мобильной связи, через которые прослушивают телефонные разговоры украинцев.

Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его данным, российские оккупанты в Мелитополе внимательно следят за «несогласными» местными жителями. Сначала они развесили по городу видеокамеры, а затем установили вышки.

Видео дня

«Не смогли перенастроить украинские вышки, поэтому расставили свои. Но со звездочкой: прослушивать разговоры», — отметил Федоров.

Он отметил, что одну российскую вышку недавно установили возле больничного городка, а вторую — в микрорайоне напротив 24-го училища.

Читайте также:
Дроны-камикадзе СБУ атаковали «избирательный» штаб оккупантов в Запорожской области — видео

В то же время Федоров напомнил, что россияне за полтора года оккупации так и не позаботились о стабильной связи и Интернете для людей.

«Вражеские вышки — только для вражеских целей», — подчеркнул мэр города.

Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram

9 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

При этом оккупанты перебрасывают на направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытаются восстановить утраченное положение.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Интернет Мобильная связь Запорожская область Оккупант Мелитополь Иван Федоров Вышки Война России против Украины Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X