«Готовят к добровольческим батальонам». В Мелитополе оккупанты учат детей пользоваться оружием — мэр
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские захватчики в оккупированном Мелитополе хотят создать так называемую «юнармию».
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.
«В школах день начинается с обыска. В школах они старшеклассников с 9 класса начинают приучать использовать автоматы и это делают для того, чтобы готовить их к каким-то добровольческим батальонам», — сказал Федоров.
По словам мэра, в техникумах и университетах оккупанты начинают создавать формирования, которые называют «юная армия».
«Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов „юнармии“. Ни одного лица не показали», — добавил Федоров.