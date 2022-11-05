«Готовят к добровольческим батальонам». В Мелитополе оккупанты учат детей пользоваться оружием — мэр 5 ноября, 15:43 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики в оккупированном Мелитополе хотят создать так называемую «юнармию».



Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

«В школах день начинается с обыска. В школах они старшеклассников с 9 класса начинают приучать использовать автоматы и это делают для того, чтобы готовить их к каким-то добровольческим батальонам», — сказал Федоров.

Видео дня

По словам мэра, в техникумах и университетах оккупанты начинают создавать формирования, которые называют «юная армия».

«Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов „юнармии“. Ни одного лица не показали», — добавил Федоров.