«Готовят к добровольческим батальонам». В Мелитополе оккупанты учат детей пользоваться оружием — мэр

5 ноября, 15:43
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики в оккупированном Мелитополе хотят создать так называемую «юнармию».

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

«В школах день начинается с обыска. В школах они старшеклассников с 9 класса начинают приучать использовать автоматы и это делают для того, чтобы готовить их к каким-то добровольческим батальонам», — сказал Федоров.

Видео дня

По словам мэра, в техникумах и университетах оккупанты начинают создавать формирования, которые называют «юная армия».

«Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов „юнармии“. Ни одного лица не показали», — добавил Федоров.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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