Информационно психологическая операция. В Запорожской области российские оккупанты ставят на номера авто имперские символы — ОВА 13 мая, 10:51 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мелитополе российские оккупанты ставят на номера авто имперские символы.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что на временно оккупированных территориях враг пытается разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как якобы "российские".

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«В Мелитополе, например, захватчики раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года, и надписи "TVR", прямой отсылкой в таврическую губернию», — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что такая деятельность врага не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий.

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