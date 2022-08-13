Оккупанты разместили военную базу на территории больницы в Мелитополе

13 августа, 05:26
Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Оккупанты разместили военную базу на территории больницы в центре временно оккупированного Мелитополя.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона, пишет Hromadske.

«Разместили очередную военную базу на территории больницы в городе Мелитополе, где прячутся за спинами наших гражданских жителей. Это у них стандартная практика, когда так используются наши люди», — сказал он.

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8 августа коллаборант Евгений Балицкий, так называемый «глава временной администрации Запорожской области», заявил о подготовке оккупированного Мелитополя к «референдуму» о присоединении к РФ. Произошло это сразу после того, как президент Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что любые «референдумы» на оккупированных территориях сделают невозможным Москву любые переговоры с Украиной.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Мелитополь Война в Украине Война России против Украины

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