В Мелитополе оккупанты размещают базы и склады на территории школ — мэр

9 сентября, 17:05
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Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные обустраивают в школах свои базы. Также на территорию учебных заведений свозят боеприпасы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, военные объекты россиян местные жители заметили на территории школы № 16. Одну из таких вражеских баз партизаны уже уничтожили.

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Также оккупанты пытаются сорвать дистанционное обучение в Мелитополе.

«Рашисты даже пытаются заблокировать дистанционное обучение, которое мы начали для наших школьников. Целыми днями они пытаются положить нашу платформу, на которой 14000 детей учатся онлайн ежедневно», — заявил Федоров.

https://www.youtube.com/watch?v=fx4N_dBXaJc

9 сентября Федоров заявил, что деоккупация Мелитополя — это ключ к деоккупации всего Юга Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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