С помощью местного завода. Оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе — разведка

25 июля, 14:32
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки сообщило, что оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона.

По информации ведомства, войска РФ в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона Монолит Плюс.

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В ГУР отметили, что полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятны.

"Технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать нагрузку самолетов и другой техники без потери свойств", - говорится в сообщении разведки в Telegram.

По данным ГУР, оккупантами планируется использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железо-бетонной основе.

https://www.youtube.com/watch?v=VwRicJ_71RI&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Мелитополь Война России против Украины

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