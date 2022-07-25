С помощью местного завода. Оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе — разведка 25 июля, 14:32 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки сообщило, что оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона.

По информации ведомства, войска РФ в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона Монолит Плюс.

Видео дня

В ГУР отметили, что полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятны.

"Технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать нагрузку самолетов и другой техники без потери свойств", - говорится в сообщении разведки в Telegram.

По данным ГУР, оккупантами планируется использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железо-бетонной основе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.