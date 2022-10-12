Оккупанты принуждением и обманом собирают кровь жителей Мелитополя для раненых военных РФ — мэр 12 октября, 13:10 Оккупанты обманом собирают кровь жителей Мелитополя (Фото:inform.zp.ua)

Российские оккупанты принуждением и обманом собирают кровь жителей Мелитополя для раненых военных РФ, заявил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Рашисты принуждением и обманом собирают кровь жителей временно оккупированного Мелитополя для раненых росвоенных", - написал он.

По его словам, оккупанты заставляют коллаборантов — работников бюджетной сферы и сферы ЖКХ в обязательном порядке сдавать кровь.

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Федоров заявил, что каждый день чуть ли не на каждом столбе размещают объявления о необходимости сдачи донорской крови якобы «для нужд рожениц и онкобольных».

«Однако, учитывая, что в Мелитополь постоянно привозят рефрижераторы с телами рашистов, ликвидированных на Херсонском направлении, и раненых со всего региона боевых действий, понимаем для каких «больных» нужна кровь», — написал он.