Тысячи людей могут оказаться на грани жизни и смерти. В Мелитополе оккупанты не позволяют завезти лекарства — Федоров

3 сентября, 14:37
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Вокзал Мелитополя Запорожской области (Фото:DmitrOst/Wikipedia)

Вокзал Мелитополя Запорожской области (Фото:DmitrOst/Wikipedia)

Оккупанты во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области запрещают ввоз каких-либо товаров первой необходимости. В частности, лекарства и средства гигиены для детей и взрослых, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты ежедневно демонстрируют всему миру дерзкое нарушение норм международного гуманитарного права.

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" В этот раз они решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых", — написал он в Telegram.

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Федоров добавил, что тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти. Ведь купить в городе лекарства импортного производства невозможно.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе местные жители стали получать российские повестки в военкомат.

По данным мэрии, российские оккупанты уже раздавали повестки в Донецке и будут раздавать во временно оккупированном Мариуполе.

https://www.youtube.com/embed/tYxpGtT8lww
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Лекарства Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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