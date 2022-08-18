«Враг начал тотальные репрессии». В Мелитополе оккупанты угрозами заставляют подростков учиться в «объединенном» ПТУ — мэр 18 августа, 14:36 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе оккупанты угрозами заставляют подростков учиться в «объединенном» ПТУ.

«Враг „объединил“ все наши профтехучреждения и сказал, что из четырех теперь будет одно», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, подростков, которые не хотят идти учиться в это заведение, враг обещает призывать во вражеские вооруженные силы.

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Федоров заявил, что в городе продолжаются похищения людей и тотальные репрессии в отношении гражданского населения.



17 августа после ряда взрывов на захваченных территориях Запорожской области и в оккупированном Крыму оккупанты начали вывозить свои семьи из Мелитополя.

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