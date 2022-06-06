В Мелитополе оккупанты массово уклоняются от службы: придумывают себе диагнозы — СМИ

6 июня, 13:04
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Оккупанты в Мелитополе массово обращаются в больницы (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты в Мелитополе массово обращаются в больницы (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В оккупированном Мелитополе российские оккупанты массово уклоняются от службы и обращаются в местную больницу с различными жалобами, сообщает РИА Мелитополь.

По данным издания, оккупанты жалуются, что из-за постоянного ношения бронежилетов у них межпозвоночные грыжи и протрузии.

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Видео дня

На выходных 4−5 июня, по данным СМИ, в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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