В Мелитополе оккупанты массово уклоняются от службы: придумывают себе диагнозы — СМИ 6 июня, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Мелитополе массово обращаются в больницы (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В оккупированном Мелитополе российские оккупанты массово уклоняются от службы и обращаются в местную больницу с различными жалобами, сообщает РИА Мелитополь.

По данным издания, оккупанты жалуются, что из-за постоянного ношения бронежилетов у них межпозвоночные грыжи и протрузии.

Военные РФ ложатся в госпиталь за справкой о том, что не могут дальше продолжать службу.

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На выходных 4−5 июня, по данным СМИ, в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы.

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