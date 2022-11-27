Объявили «премию» в 8 тысяч долларов. В Мелитополе оккупанты ищут партизан
Иван Федоров (Фото:Elke Wetzig/Wikipedia)
Во временно захваченном Мелитополе коллаборанты и оккупанты ищут партизан и даже объявили вознаграждение — 500 тысяч рублей (около 8 тысяч долларов).
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
«Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, в котором призывают сдавать „украинских бандитов“. Объявили премию 500 тысяч рублей», — отметил он.
Также Федоров сообщил, что захватчики заставляют медиков в Мелитополе писать заявления на работу в фейковой больнице.
«На этой неделе оккупанты собрали весь трудовой коллектив нашей больницы, где работает более 1000 сотрудников, и сказали им всем написать заявления — уволиться из больницы украинской и написать заявления на устройство в новую фейковую больницу, которую образовали рашисты», — сказал он.
Кроме того, он добавил, что усилился террор против мирного населения, выросло количество похищений.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили террор гражданского населения в захваченном Мелитополе.
Есть жители, которые сидят в плену более восьми месяцев, над ними ежедневно издеваются.