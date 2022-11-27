Объявили «премию» в 8 тысяч долларов. В Мелитополе оккупанты ищут партизан 27 ноября, 15:22 Иван Федоров (Фото:Elke Wetzig/Wikipedia)

Во временно захваченном Мелитополе коллаборанты и оккупанты ищут партизан и даже объявили вознаграждение — 500 тысяч рублей (около 8 тысяч долларов).

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, в котором призывают сдавать „украинских бандитов“. Объявили премию 500 тысяч рублей», — отметил он.

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Также Федоров сообщил, что захватчики заставляют медиков в Мелитополе писать заявления на работу в фейковой больнице.

«На этой неделе оккупанты собрали весь трудовой коллектив нашей больницы, где работает более 1000 сотрудников, и сказали им всем написать заявления — уволиться из больницы украинской и написать заявления на устройство в новую фейковую больницу, которую образовали рашисты», — сказал он.

Кроме того, он добавил, что усилился террор против мирного населения, выросло количество похищений.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили террор гражданского населения в захваченном Мелитополе.

Есть жители, которые сидят в плену более восьми месяцев, над ними ежедневно издеваются.