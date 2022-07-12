В Мелитополе ночью прогремели взрывы и произошла перестрелка — СМИ

12 июля, 12:08
СМИ сообщили о взрывах и перестрелке в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

СМИ сообщили о взрывах и перестрелке в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

В захваченном Мелитополе примерно в 0.30 жители города слышали взрывы. Громче всего было в микрорайне и в направлении Семеновки, сообщает РИА Мелитополь.

Сначала сработала система ПВО российских оккупантов. Затем началась стрельба трассирующими пулями.

В ночь на 11 июля в Мелитополе также прогремели взрыв. Мэр города Иван Федоров сообщил, что «точно уничтожено что-то фашистское, что находится на нашей территории».

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/Xt8Drz9cpTY

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Перестрелка Взрыв Война России против Украины

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