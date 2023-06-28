Ночью в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов — мэр

28 июня, 09:00
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Ночью в оккупированном Мелитополе раздавались взрывы (Фото:Иван Федоров / Telegram)

Ночью в оккупированном Мелитополе раздавались взрывы (Фото:Иван Федоров / Telegram)

В ночь на среду, 28 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремело более пяти взрывов.

Об этом сообщает законный мэр города Иван Федоров. Он добавляет, что громкие звуки слышали также жители Токмака и Михайловки.

На серию взрывов в городе еще ночью жаловались и оккупанты. Местный коллаборационист Владимир Рогов писал о шести взрывах в Мелитополе.

Видео дня

Местное издание РИА-Мелитополь также опубликовало видео, на котором слышны звуки взрывов в городе и видно вылет российской ПВО.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Оккупированные территории Взрыв Временно оккупированные территории склад с боеприпасами деоккупация

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