На сотрудничество с оккупантами пошли 700 жителей Мелитопольского района — мэр

6 апреля, 04:03
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Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

В Мелитополе и Мелитопольском районе на сотрудничество с врагом согласились 700 человек. Идут уголовные производства и будут вручаться подозрения.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«Если говорить о Мелитополе и районе, то на сотрудничество с врагом то стал коллаборантом, кто помог с организацией псевдореферендума), то в нашем реестре собрано 700 человек. Это те люди, кто начал занимать школы и обучать детей, и те, кто пошел в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения», - сообщил он.

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Что касается того, много ли коллаборантов среди представителей власти, то Федоров отметил, что среди тех, кто работал в структуре городского совета на сторону врага перешло не более 10 человек.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мелитополь Иван Федоров Война в Украине Война России против Украины Коллаборационизм

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