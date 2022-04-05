В Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу оккупантам — ОГА

5 апреля, 11:22
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В Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу оккупантам (Фото:in this still image from a social media video obtained by REUTERS)

В Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу оккупантам (Фото:in this still image from a social media video obtained by REUTERS)

В Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу оккупантам.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что речь идет о повестках на службу оккупантам в так называемой «народной милиции».

Видео дня

Кроме того, российские военные пытаются подключать в городе российский интернет.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Повестка Мелитополь Война России против Украины

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