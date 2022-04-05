В Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу оккупантам — ОГА
В Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу оккупантам (Фото:in this still image from a social media video obtained by REUTERS)
В Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу оккупантам.
Война России против Украины — главные события 5 апреля
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
В ведомстве заявили, что речь идет о повестках на службу оккупантам в так называемой «народной милиции».
Кроме того, российские военные пытаются подключать в городе российский интернет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.