В Мелитополе морг переполнен трупами оккупантов — СМИ

8 июля, 15:10
Морг оказался переполнен после удара ВСУ по базе оккупантов на аэродроме Мелитополя (Фото:РИА Мелитополь)

Морг оказался переполнен после удара ВСУ по базе оккупантов на аэродроме Мелитополя (Фото:РИА Мелитополь)

Жители захваченного Мелитополя неделю не могут похоронить своих родственников, поскольку городской морг захватили оккупанты, сообщает РИА Мелитополь.

Как рассказали родственники одной из умерших, трупы в морге по проспекту Б. Хмельницкого лежат даже в коридоре.

После того, как ВСУ ракетным ударом уничтожили военную базу на аэродроме в Мелитополе, оккупанты стали свозить трупы военных в морг, однако украинские судмедэкперты отказались с ними сотрудничать.

Видео дня

Но теперь в городе возникла ситуация, когда и мирным жителям некому выписать справку о судебно-медицинской экспертизе, а без нее невозможно похоронить человека без проблем. Родственникам говорят, что похоронить они могут, но потом придется делать эксгумацию тела, чтобы подтвердить факт не насильственной смерти.

Читайте также:
«Определяют будущее всей войны». Главные битвы будут за Херсон и Мелитополь — израильский офицер

Оккупанты уже рекомендуют семейным врачам выписывать справки о факте смерти вместо судмедэкспертов, так как морг переполнен.

https://www.youtube.com/embed/CylmQaE4MJE

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Мелитополь Морг Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Владимир Огрызко
Экс-министр иностранных дел Украины
Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России

Переосмысление роли НАТО как будущей мировой глобальной системы безопасности открывает совсем другие возможности для многих стран, и, в первую очередь, для Украины

8 июля, 13:55
Мнения
Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Грустно и точка /
Почему российский клон Макдональдса терпит фиаско
8 июля, 12:26
Компании / Рынки
Патрисия Ридделл: «За катастрофизацией может стоять наш внутренний критик» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)
Когда вы нервничаете. Четыре способа перестать думать о самом худшем
Патрисия Ридделл
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X