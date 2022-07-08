В Мелитополе морг переполнен трупами оккупантов — СМИ 8 июля, 15:10 Морг оказался переполнен после удара ВСУ по базе оккупантов на аэродроме Мелитополя (Фото:РИА Мелитополь)

Жители захваченного Мелитополя неделю не могут похоронить своих родственников, поскольку городской морг захватили оккупанты, сообщает РИА Мелитополь.

Как рассказали родственники одной из умерших, трупы в морге по проспекту Б. Хмельницкого лежат даже в коридоре.

После того, как ВСУ ракетным ударом уничтожили военную базу на аэродроме в Мелитополе, оккупанты стали свозить трупы военных в морг, однако украинские судмедэкперты отказались с ними сотрудничать.

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Но теперь в городе возникла ситуация, когда и мирным жителям некому выписать справку о судебно-медицинской экспертизе, а без нее невозможно похоронить человека без проблем. Родственникам говорят, что похоронить они могут, но потом придется делать эксгумацию тела, чтобы подтвердить факт не насильственной смерти.

Оккупанты уже рекомендуют семейным врачам выписывать справки о факте смерти вместо судмедэкспертов, так как морг переполнен.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.



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