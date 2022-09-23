В Мелитополе ночью взорвали квартиру с супругами-коллаборантами
Коллаборанты содействовали оккупантам в железнодорожных перевозках (Фото:Сергей Братчук/Telegram)
Накануне начала псевдореферендума РФ о «присоединении» захваченных украинских территорий во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ликвидировали двух коллаборантов.
Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, ночью в квартире активных пособников российских захватчиков прогремел взрыв.
«Оксана Дерябина — бывшая заместитель начальника железнодорожной станции Мелитополь. После прихода орков возглавила станцию, принимала непосредственное участие в организации поставок вооружений и рашистских боеприпасов в северном направлении и вывозом похищенного зерна в южном. Сергей Дерябин — также являлся сотрудником железнодорожной станции Мелитополь и работал в подчинении жены», — рассказал Братчук у себя в Telegram-канале.
Других подробностей ликвидации предателей на данное время нет.
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