В Мелитополе ночью взорвали квартиру с супругами-коллаборантами 23 сентября, 15:25 Коллаборанты содействовали оккупантам в железнодорожных перевозках (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Накануне начала псевдореферендума РФ о «присоединении» захваченных украинских территорий во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ликвидировали двух коллаборантов.

Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, ночью в квартире активных пособников российских захватчиков прогремел взрыв.

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«Оксана Дерябина — бывшая заместитель начальника железнодорожной станции Мелитополь. После прихода орков возглавила станцию, принимала непосредственное участие в организации поставок вооружений и рашистских боеприпасов в северном направлении и вывозом похищенного зерна в южном. Сергей Дерябин — также являлся сотрудником железнодорожной станции Мелитополь и работал в подчинении жены», — рассказал Братчук у себя в Telegram-канале.

Других подробностей ликвидации предателей на данное время нет.

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