В Мелитополе коллаборанты уже пытаются вернуться на сторону Украины

14 июля, 12:09
Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/facebook.com)

Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/facebook.com)

После активизации ВСУ на Запорожском фронте коллаборанты и гауляйтеры в Мелитополе пытаются вернуться в украинские структуры.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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«Две недели тому назад, когда в учреждениях образования предатели начали получать зарплату от рашистов. Эти зарплаты намного меньше, чем в Украине. Порядка 10 коллаборантов после этого теперь пытаются вернуться в систему украинского образования. Но это уже невозможно. Так как в отношении них уже открыты уголовные дела. Но мы уверенны, что крыс будет больше. Они думали, что Украины не вернется и не будет сражаться за свои города. Но ошиблись. Мы верим в ВСУ и точно в ближайшее время вернемся в украинский Мелитополь», — отметил он.

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Он также рассказал, что в Мелитополе действует серьезное партизанское движение и для оккупантов будет неожиданным, когда ВСУ с одной стороны будет оттеснять врага из города, а Силы сопротивления будут давить их в самом городе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Коллаборант Война России против Украины

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